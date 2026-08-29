Asaja Asturias califica de "grave irresponsabilidad" que el Miteco oculte a Bruselas los datos reales de lobo

Archivo - El secretario general de Asaja Asturias, Ramón Artime. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) Asturias ha criticado este sábado las declaraciones realizadas esta semana por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) respecto a los censos del lobo.

Asaja considera una "grave irresponsabilidad" que el Ministerio para la Transición Ecológico y el Reto Demográfico "oculte" a Bruselas los censos de población de lobo elaborados por las comunidades autónomas.

Para la organización agraria, el Ministerio de Transición Ecológica está "ignorando deliberadamente la realidad del campo y poniendo en riesgo la ganadería extensiva al negarse a trasladar a Europa la información oficial que acredita el crecimiento exponencial de la especie".

Desde Asaja Asturias recuerdan a Morán que esos censos han sido elaborados por los técnicos públicos de cada comunidad y empresas independientes recomendadas por el propio Miteco, con trabajo de campo, seguimientos y metodología científica.

"Es inaceptable que se desprestigie el trabajo de las CCAA y se llame mentiroso a todo un sector que está sufriendo a diario las consecuencias. Mientras en Madrid se debate sobre números, en nuestros pueblos se cuentan animales muertos", señala Asaja Asturias.

La organización exige que el Miteco envíe de forma inmediata a Bruselas todos los censos oficiales de lobo, incluidos los de las CCAA; que se deje de "mentir" al campo y se asuma la realidad de que hay más lobos y más ataques; y una gestión activa y control poblacional del lobo donde sea necesario para hacer compatible su presencia con la ganadería extensiva, que es clave para la biodiversidad. "Con mentiras no se protege la biodiversidad, se abandona al medio rural", han concluidod desde Asaja Asturias.