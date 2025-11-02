La asociación 'Juntos por Cangas' reclama a las autoridades medidas urgentes contra las drogas

OVIEDO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación 'Juntos por Cangas' ha hecho un llamamiento a las autoridades, tanto a nivel local como autonómico y estatal, para que "tomen cartas en el asunto" y actúen con decisión contra el problema del tráfico y consumo de drogas que estaría sufriendo Cangas de Onís desde hace años.

"No podemos permitir que nuestra juventud crezca viendo esta situación como algo cotidiano, ni que la falta de control se adueñe de nuestras calles", ha asegurado la asociación, que ha insistido en que "la seguridad de nuestros vecinos y el futuro de nuestros jóvenes dependen de ello".

Desde Juntos por Cangas han reclamado "responsabilidad y compromiso" al Ayuntamiento y han explicado que ya hace unos meses presentaron un escrito solicitando el refuerzo de la Policía Local, "porque muchas noches nuestro concejo se queda sin efectivos en las calles".

Asimismo, han considerado "fundamental" que Cangas de Onís cuente con un sistema de cámaras de videovigilancia, "que sirva de herramienta preventiva y de apoyo a las fuerzas de seguridad".

"Es hora de mirar de frente el problema y de trabajar juntos para erradicarlo. Con voluntad, coordinación y compromiso, podemos recuperar las noches tranquilas de Cangas de Onís y garantizar un entorno sano y seguro para todos", han concluido desde la asociación.