La Asociación Nieve y Montaña advierte de retrasos "injustificados" en Pajares y Fuentes de Invierno

Archivo - Trabajos en la estación de Valgrande-Pajares - ASOCIACIÓN NIEVE Y MONTAÑA - Archivo

OVIEDO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nieve y Montaña de Asturias, junto a concesionarios, empresarios, clubes de las estaciones de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, asociaciones vecinales y la entidad Asturcentral, ha advertido este martes de los "importantes retrasos" que acumulan los proyectos previstos en ambas estaciones y ha cuestionado que el Gobierno autonómico pueda cumplir los compromisos anunciados para su desarrollo.

El colectivo ha señalado que, tras el cierre de la temporada de invierno el pasado 5 de abril, "han pasado casi tres meses" sin que la Dirección General de Deportes haya sido capaz de "agilizar los proyectos y necesidades" de las instalaciones, lo que atribuyen a una "falta de rigor y gestión".

En el caso de Fuentes de Invierno, la asociación advierte de que aún no se ha dado el paso a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), pese a haber sido publicada en enero, lo que condiciona iniciativas como la construcción de un hangar para maquinaria, un edificio de servicios en la zona media, la implantación de nieve artificial o la ampliación del complejo y su posible conexión con San Isidro. Asimismo, subrayan la ausencia de consignaciones presupuestarias, lo que, a su juicio, hace "materialmente imposible" cumplir los plazos comprometidos.

Respecto a Valgrande-Pajares, alertan de dudas sobre la finalización a tiempo de la revisión del remonte de principiantes, debido al retraso en su adjudicación y a los plazos de suministro de piezas. También apuntan a la paralización del proyecto de bike park, que ha quedado desierto, y a la incertidumbre sobre su puesta en marcha este verano.

PREOCUPACIÓN POR EL PROYECTO DEL TELEBIKE

La asociación muestra especial preocupación por el proyecto del telebike, valorado en nueve millones de euros -siete de ellos procedentes de fondos europeos de transición justa-, y advierte de que su pérdida sería "una tragedia" para Asturias. Según indican, la Consejería ha comprometido su licitación en 2026 y ejecución en 2027, plazos sobre los que expresan dudas.

El colectivo recuerda que estos proyectos debían haberse completado en el verano de 2025, según el cronograma remitido en 2023 al Instituto de Transición Justa, y critica que "tres años de legislatura perdidos" y los problemas de gestión incrementan la incertidumbre.

Asimismo, denuncian la falta de avances en actuaciones clave en Pajares, como la renovación del sistema de nieve artificial -con numerosos cañones y una bomba principal averiados-, problemas de saneamiento y alumbrado, el deterioro de infraestructuras y la ausencia de mejoras en pistas, así como la falta de planificación para abordar estas deficiencias y un cambio de modelo en la gestión del complejo.