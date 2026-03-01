Asturex organiza una misión comercial a Jamaica y República Dominicana en junio

Montaje con las banderas de Jamaica y República Dominicana - ASTUREX

OVIEDO 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias (Asturex) organiza una misión comercial multisectorial a Jamaica y República Dominicana del 8 al 12 de junio.

Las empresas interesadas en inscribirse pueden seleccionar un país o los dos, según información de Asturéx recogida por Europa Press. Se trata de mercados que la sociedad ha elegido con vistas a promocionar el tejido empresarial asturiano, con el objetivo de incrementar la presencia de compañías del Principado en esos países.

Por lo que se refiere a Jamaica, Asturex señala como oportunidades comerciales el turismo y los servicios asociados; energías renovables y sostenibilidad; agricultura y agroindustria; logística y zonas francas; outsourcing y TIC; e infraestructura. El gobierno fomenta la inversión extranjera directa y concede ventajas en zonas francas y proyectos de servicios comunitarios.

Mientras, desde la sociedad se explica que la economía dominicana supone prácticamente la mitad del producto interior bruto de la cuenca caribeña. Además, presenta estabilidad político-social desde hace varias décadas y su PIB ha estado creciendo varios años bastante por encima de sus vecinos.

Los sectores de turismo, energía renovable, infraestructuras, zonas francas, agroindustria y servicios digitales presentan un potencial considerable. El marco legal y los incentivos, junto con la posición estratégica del país en el Caribe, consolidan su atractivo como destino para negocios e inversión extranjera.

Asturex organizará una jornada de carácter institucional en la que se dará a conocer el potencial de las empresas asturianas del sector y su posible encaje comercial en estos mercados.