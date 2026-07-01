Asturfeito inaugura su nueva planta en el Puerto de Avilés para el ensamblaje de grandes piezas

Nueva planta de Asturfeito en el Puerto de Avilés. - ASTURFEITO

OVIEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa de bienes de equipo Asturfeito ha finalizado las obras de construcción de su nueva planta de montaje en la Vaguada de Tabiella, situada en una parcela de 13.802 metros cuadrados en la margen derecha del Puerto de Avilés, con acceso directo al Muelle de Valliniello, donde albergará este mismo año el ensamblaje final de un gran equipamiento del sector astronómico para la NASA.

Representantes del Ayuntamiento de Avilés, de la compañía, de la Autoridad Portuaria de Avilés (APA) y de la Cámara de Comercio han visitado este miércoles las nuevas instalaciones, cuya concesión fue aprobada por el Consejo de Administración de la APA en marzo de 2025. El espacio ha sido construido para realizar el montaje final de piezas de grandes dimensiones fabricadas en el PEPA, con el objetivo de ser embarcadas desde el puerto avilesino hacia diferentes partes del mundo.

El presidente de Asturfeito, Belarmino Feito, ha explicado que la planta acogerá proyectos de los sectores hidráulico, marítimo y de eólica marina. Entre ellos, ha destacado la fabricación de equipamientos de casi 1.000 toneladas para una central hidráulica en Centroamérica y un proyecto marítimo que se ensamblará a lo largo de 2027 y se visibilizará en el agua en 2028. Además, ha indicado que el empleo en la instalación oscilará entre 30 y 100 personas según el desarrollo de los proyectos.

Por su parte, el presidente de la APA, Santiago Rodríguez, ha resaltado la ejecución de actuaciones de urbanización, accesos y drenaje por un importe de 1.193.230 euros en las inmediaciones de la parcela. Los trabajos han incluido un nuevo vial de acceso desde la AS-238, la remodelación del cruce de la carretera AS-328 con la AS-329, la transformación de un tramo del cerramiento del Muelle de Valliniello en un cierre desmontable para piezas de hasta 40 metros de ancho y la prolongación del colector de la vaguada.

Rodríguez ha destacado que la APA se encuentra negociando con Sepides la generación de una parcela de 300.000 metros cuadrados de suelo industrial. "Estamos negociándolo en términos de absoluta normalidad, planteándolo dentro de una estrategia portuaria, de una estrategia urbana y de una estrategia de región. Lo demás son temas que tendrán su propio recorrido pero que no afectan para nada a nuestro desarrollo, a nuestro trabajo, aunque otros lo quieran mezclar", ha afirmado durante su intervención en el acto.

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha defendido el papel de la institución portuaria para dinamizar el tejido industrial de la ciudad y ha señalado la necesidad de incrementar y desarrollar espacios para aportar soluciones a las demandas de crecimiento de las empresas.