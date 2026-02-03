La asturiana Avante Quality, primera empresa en España acreditada por ENAC para inspección eólica offshore

Molino de energía eólica - ENAC

OVIEDO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) ha concedido a la empresa asturiana Avante Quality Services la primera acreditación en España para la inspección, frente a especificaciones de cliente, de componentes fabricados para instalaciones eólicas offshore.

El alcance de la acreditación incluye la supervisión del control dimensional de componentes mecanosoldados, la realización de ensayos no destructivos de soldaduras mediante métodos visuales, partículas magnéticas y ultrasonidos, así como la inspección de los procesos de soldadura y la revisión final de los componentes antes de aplicar la protección superficial.

Según ENAC, esta acreditación certifica que Avante Quality Services dispone de los recursos técnicos, la competencia y los procedimientos necesarios para realizar inspecciones con garantías de fiabilidad y seguridad en componentes destinados a instalaciones eólicas marinas.

La inspección frente a especificaciones de cliente permite verificar la conformidad de productos, procesos o instalaciones respecto a los requisitos establecidos contractual o técnicamente por el solicitante. ENAC desarrolló un esquema específico para este tipo de control ante el incremento de su demanda en sectores como la fabricación y la energía.