La asturiana Kata Coto, ganadora de la décima edición del Premio Museo Barjola de artes plásticas

Capilla del Museo Barjola. - PRINCIPADO

OVIEDO 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La artista asturiana Kela Coto (Ángela Coto Megido) ha ganado la décima edición del Premio Museo Barjola de artes plásticas con su proyecto La Suiza. El galardón, convocado por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, reconoce el mejor proyecto expositivo concebido específicamente para la capilla de la Trinidad del Museo Barjola de Gijón y está dotado con 6.200 euros.

El jurado, presidido por el director general de Patrimonio Cultural, Pablo León, ha acordado por unanimidad conceder el premio a esta propuesta por "la variedad de formatos con los que articula su discurso y el carácter coral que la sustenta".

Asimismo, ha destacado la solidez de su planteamiento conceptual y la calidad de su ejecución formal, al transformar un conflicto social reciente en una propuesta artística que invita a la reflexión mediante un lenguaje "plural, coherente y eficaz".

También han formado parte del jurado la directora del Museo Barjola, Lydia Santamarina; el director-gerente del Centro Niemeyer, Carlos Cuadros; la directora del Museo de Bellas Artes de Asturias, María López-Fanjul, y la directora de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, Semíramis González.

Fotógrafa y videoartista, Kela Coto (Gijón, 1979) es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Completó su formación en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (Cuba) y cursó un máster en Fotografía.

Su trayectoria artística se ha centrado en la exploración del paisaje contemporáneo, la memoria y los territorios postindustriales, con obras exhibidas en galerías y festivales de España, Alemania, Francia y China.

Con La Suiza, la artista presenta una instalación audiovisual que toma como punto de partida una investigación visual y conceptual sobre el caso de Las seis de La Suiza, para establecer un diálogo entre este episodio y el imaginario industrial asturiano, especialmente el vinculado a la siderurgia y las baterías de coque.

El proyecto incorpora textos, música electrónica de inspiración industrial, visuales postindustriales, labores de comisariado y una acción performativa vinculada al uso simbólico del bollo suizo. Todos estos elementos han sido desarrollados de manera colaborativa por Alicia Valdés, Txema Aguiriano, Óscar Mulero, Avelino Sala y la propia Kela Coto.