La asturiana María Neira recibe el Premio Honorífico de la Fundación AstraZeneca

OVIEDO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación AstraZeneca ha concedido el Premio Honorífico a la Trayectoria Científica y su Contribución Destacada a la Salud de la Sociedad a la doctora asturiana María Neira, reconocida como "referente internacional en ámbitos como la salud pública, el cambio climático y la contaminación".

El Premio Honorífico forma parte de los Premios Jóvenes Investigadores, una iniciativa que destina un millón de euros anuales al impulso de proyectos en red de grupos emergentes de investigación en España. En esta edición, cuyo lema es Vocación que cambia vidas, el galardón que ha recibido Neira está dotado con 50.000 euros, que se destinarán a un proyecto de investigación de su elección, tal y como ha destallado la compañía este viernes en nota de prensa.

"Recibir este reconocimiento supone para mí una enorme satisfacción y un profundo honor. Agradezco a la Fundación AstraZeneca su firme compromiso con el talento y la ciencia. Me emociona especialmente que este galardón esté vinculado a la investigación científica y a su capacidad transformadora para mejorar la vida de las personas", ha señalado Neira.

Por su parte, el presidente de la Fundación AstraZeneca y de AstraZeneca España, Rick R. Suárez, ha valorado que "la visión y el liderazgo" de Neira a cargo de un departamento de Naciones Unidas y su trayectoria en puestos de relevancia a nivel nacional e internacional "la convierten en todo un referente en temas de gran relevancia en la actualidad, como el cambio climático".

En la misma línea, la vicepresidenta de la Fundación AstraZeneca y directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca España, Marta Moreno, ha destacado que la trayectoria de Neira "inspira, cada día, a jóvenes investigadores con vocación y talento a buscar la excelencia en su trabajo".

"Su legado nos recuerda que, con pasión y perseverancia, podemos hacer una diferencia significativa en la vida de las personas y, además, su ejemplo de liderazgo femenino impulsa y motiva a las nuevas generaciones", ha mencionado Moreno.

La ceremonia de entrega de este reconocimiento, junto con los Premios a Jóvenes Investigadores, tendrá lugar el 16 de octubre en la sede de AstraZeneca España, en Madrid.

PASOS DE MARIA NEIRA EN EL MUNDO SANITARIO

La doctora María Neira (La Felguera, Asturias, 62 años) es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo y maestría en Salud Pública de la Université Pierre et Marie Curie, de París. Se especializó en Endocrinología y Enfermedades Metabólicas en la Universidad René Déscartes, luego en Nutrición en el Conservatoire National d'Arts et Métiers, ambos en París.

Ex directora de Salud Pública y Medio Ambiente en la Organización Mundial de la Salud (OMS). Previamente ocupó los puestos de presidenta de la Agencia Española de Seguridad Alimenticia y viceministra de Salud y Asuntos del Consumidor en España, directora del Departamento de Control, Prevención y Erradicación en la OMS, donde también ejerció como Coordinadora del Grupo Global de Trabajo del Control de Cólera.

Antes de unirse a la OMS, Neira trabajó como asesora en Salud Pública en el Ministerio de Salud en Mozambique, en Kigali, Ruanda, como asesora en Salud Pública/Médico para la ONU asignada por el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP) y en El Salvador y Honduras como coordinadora médica para Médicos sin Fronteras.

Desde su puesto en esta agencia dependiente de Naciones Unidas se ha convertido en uno de los referentes internacionales cuando se habla de la relación entre salud pública, cambio climático y contaminación.