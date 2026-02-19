Asturiana de Zinc asegura que está cumpliendo los compromisos del ERE ante la convocatoria de huelga

Archivo - Chimeneas de Asturiana de Zinc - CCOO DE ASTURIANA DE ZINC - Archivo

OVIEDO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Asturiana de Zinc (AZSA) ha asegurado este jueves que está cumpliendo los compromisos pactados en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), después de que las asambleas generales de la fábrica acordasen la convocatoria de una huelga por la "insuficiencia estructural de personal".

En unas declaraciones remitidas a Europa Press, la compañía ha asegurado que también está cumpliendo con los acuerdos del Convenio Colectivo, y está "en permanente diálogo" con el Comité de Empresa que, según recuerdan, "es el órgano de representación de todos los trabajadores".

La Sección Sindical de CCOO en AZSA informó este jueves de que la plantilla viene trabajando "en negativo" en numerosos turnos, por debajo de las dotaciones consideradas necesarias para el funcionamiento ordinario, una situación que califica de estructural y no coyuntural.

CCOO recordó además que está vigente un expediente de regulación de empleo que prevé la destrucción de hasta 95 puestos antes de 2030, 14 de ellos en 2026, al tiempo que la empresa mantiene cursos de formación para futuras incorporaciones y realizó contrataciones indefinidas en 2025 en el departamento de Fusión mientras amortizaba otros puestos. A juicio del sindicato, esta "contradicción" evidencia que los puestos eliminados "son necesarios".

En cuanto al convenio, la organización sindical denuncia la denegación sistemática de los dos días compensatorios recogidos en el texto, especialmente en los periodos estivales pero también en invierno, y señala que este incumplimiento "no es aceptable" y contribuye al "hartazgo creciente" de la plantilla.