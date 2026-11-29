Elecciones 29N. - EUROPA PRESS

OVIEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

En Asturias, con el 6,81 por ciento de votos escrutados, el PSOE se sitúa como primera fuerza política en número de votos y obtiene tres escaños en el Congreso este 29 de noviembre, uno más que en 2023.

Le sigue el PP que logra dos diputados, uno menos que en los anteriores comicios. Vox se erige como tercera fuerza política en Asturias, con un escaño y FRente Amplio logra también un diputado en la Cámara Baja.

Con el porcentaje escrutado del 6,81% por ciento, el 33,37 por ciento de los votos son para el PSOE, el 32,27 por ciento para el PP, el 18,38% para Vox y el 11,24 por ciento para Frente Amplio.