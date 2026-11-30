Elecciones 29N. - EUROPA PRESS

OVIEDO 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

En Asturias, con el 99,80 por ciento de votos escrutados, el PP se sitúa como primera fuerza política en número de votos y obtiene tres escaños en el Congreso este 29 de noviembre, los mismos que en 2023.

Le sigue el PSOE que logra otros tres diputados, uno más que en los anteriores comicios. Vox se erige como tercera fuerza política en Asturias, con un escaño y el candidato del Frente Amplio se queda fuera, a 86 votos de arrebatarle el escaño al PSOE.

Con el porcentaje escrutado del 99,80% por ciento, el 33,87 por ciento de los votos son para el PP, el 32,92 por ciento para el PSOE, el 17,76% para Vox. Frente Amplio se queda en el 10,96 por ciento.