Asturias abre conexión directa con Ámsterdam con vuelos de KLM hasta octubre

Avión de KLM Ámsterdam–Asturias. - PACO PAREDES

OVIEDO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Asturias inauguró este domingo su nueva conexión directa con Ámsterdam con la llegada del vuelo KL1557 de, la Compañía Holandesa de Aviación KLM. La aeronave, un Embraer 190, aterrizó a las 15.51 horas con 89 pasajeros a bordo. El primer vuelo de regreso a Ámsterdam despegó poco después con 95 pasajeros.

Según ha informado la compañía en un comunicado enviado a la prensa, la nueva ruta estará disponible hasta el 24 de octubre, operada con un Embraer 190 con capacidad para 100 pasajeros en Business y Economy Class. Durante julio y agosto habrá un vuelo diario, mientras que el resto de la temporada la frecuencia será los sábados y domingos.

Los horarios de la conexión son los siguientes: el vuelo de Asturias a Ámsterdam sale a las 16.45 horas y llega a Ámsterdam a las 18.55 (hora local). El vuelo de Ámsterdam a Asturias sale a las 14.10 horas y llega a Asturias a las 16.25 (hora local).