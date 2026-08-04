Asturias achaca el incremento de los datos del paro al proceso de regularización

Archivo - La directora general del Sepepa, Begoña López, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La gerente del Servicio Público de Empleo de Asturias (Sepepa), Begoña López, ha dicho este martes que si Asturias ha tenido este julio un mes con un comportamiento diferente a lo que suele ser habitual, con un aumento del número de personas inscritas en las oficinas de empleo del Principado de un 0,27%, lo que ha supuesto 132 personas, ha sido por el impacto que está teniendo en las oficinas de empleo" el proceso de regularización extraordinaria, que ha derivado a 689 personas como demandantes de empleo.

"Yo creo que compensan la caída del desempleo en nuestra comunidad autónoma", ha asegurado la gerente del Sepepa, añadiendo que "esta es una evolución muy en línea con lo que ha sucedido a nivel nacional", donde "prácticamente todas las comunidades autónomas están a un mes de julio con pequeños incrementos en el nivel de desempleo".

Por el contrario, ha indicado la afiliación a la Seguridad Social ha mostrado una evolución positiva en julio, situándose en 406.262 afiliaciones, "casi 4.000 más que el mes anterior, un incremento respecto al mes de junio de casi el 1% y muy superior al registrado en el conjunto del país, que son 0,2 puntos más", ha indicado López.

En términos anuales, la afiliación ha experimentado "un incremento del 2%, que son más de 8.000 personas más trabajando que el mismo mes del año anterior", ha precisado la gerente del servicio público de empleo asturiano.

López ha insistido en que "lo que nos toca es seguir apostando por programas de orientación y acompañamiento para el empleo y, desde luego, por la formación", considerando que "la formación es la principal herramienta que tenemos de a la inserción laboral", especialmente porque el perfil del desempleado en Asturias "es un desempleado con muy baja formación, en términos generales", por lo que ha abogado por que "la gente acceda a la formación del servicio público de empleo, que es gratuita, que está continuamente a disposición de los ciudadanos".