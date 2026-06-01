Asturias afianza el millón de estancias en el primer cuatrimestre y el Principado destaca el récord en turismo rural

Costa de Llanes - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha emitido este lunes una nota de prensa relativa a los últimos datos de turismo publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y ha destacado que el Principado ha cerrado el primer cuatrimestre del año con 527.867 turistas y 1.039.325 pernoctaciones.

Según el Ejecutivo regional, el balance, junto con la buena acogida de los Bonos de Turismo Rural, de los que ya se ha comercializado más del 80% de las 9.300 unidades disponibles, confirma la "solidez" del sector en la comunidad.

Desde el Gobierno señalan que por cuarto año consecutivo, el Principado supera el millón de estancias entre enero y abril. Añaden que, en parte, esta evolución se apoya en el dinamismo del turismo rural, uno de los segmentos con mejor comportamiento y en el que los bonos de descuento que ha puesto en marcha el Gobierno de Asturias están contribuyendo a impulsar la demanda, favorecer la desestacionalización y distribuir la actividad por todo el territorio.

Así, en este periodo, el turismo rural recibió a 54.354 viajeros, un 8,2% más que en el mismo periodo de 2025, y alcanzó las 136.878 pernoctaciones, lo que supone un incremento del 10,7% y el mejor dato de la serie para un primer cuatrimestre.

También registran una evolución positiva los apartamentos turísticos, que suman 30.765 visitantes, un 23,3% más que hace un año, y 75.800 pernoctaciones, con un crecimiento del 11,2%. Por su parte, los albergues alcanzan los 6.199 viajeros, un 20,3% más, y las 17.192 estancias, lo que supone un incremento del 24,4%.

El sector hotelero presenta igualmente indicadores favorables. En abril, la tarifa media diaria se situó en 78,1 euros, un 6,8% más que en el mismo mes del año pasado, mientras que el índice de precios hoteleros aumentó un 4,6%. En cuanto al empleo, los hoteles asturianos dieron trabajo a 2.899 personas en abril, un 1,5% más que en el mismo período de 2025.