Asturias afronta 12 incendios forestales este domingo, la mitad todavía activos

Archivo - Un bombero durante las labores de extinción de un incendio en el Monte Areo, en Gijón, foto de archivo. - BOMBEROS DE GIJÓN - Archivo

OVIEDO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Asturias registra este domingo un total de 12 incendios forestales, dos menos que este sábado. Por el momento, seis permanecen activos, cuatro están controlados y dos estabilizados, según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

Uno de los fuegos más relevantes continúa siendo el de Genestoso, en Cangas del Narcea, donde trabajan bomberos de los parques de Tebongo y Somiedo, junto a la UME, cuadrillas forestales, dos bulldozer y un medio aéreo del SEPA.

El operativo, que incluye el sector procedente del incendio leonés de Orallo y que también afecta a Somiedo, se coordina desde un Puesto de Mando Avanzado en el concejo cangués, con la participación de bomberos de Grado, la empresa Brigadas Forestales Asturianas y la Brif de Tineo.

En Valdeprado, en Degaña, se trabaja en la creación de una línea de defensa para frenar el avance del incendio de Anllares del Sil, en León. En la zona permanecen un Jefe de Zona de Bomberos del SEPA, efectivos del parque de Tineo, la UME, la Brigada Helitransportada de Castilla-La Mancha, la empresa Brigadas Forestales Asturianas y maquinaria pesada.

Otros incendios activos se localizan en Bezanes, en Caso, donde actúan bomberos del parque de San Martín del Rey Aurelio, un Jefe de Zona y la empresa Cofoso; en Taranes, en Ponga, pendiente de revisión por parte de los agentes del Medio Natural; en Camarmeña, en Cabrales, donde continúa cerrada la Ruta del Cares y se encuentran bomberos de Cangas de Onís junto a un helicóptero del SEPA; y en Villamarcel/Faedo, en Quirós, bajo supervisión de la guardería.

Los fuegos controlados se registran en los concejos de Cangas del Narcea y Coaña, mientras que en Villanueva de Oscos y en Ponga permanecen estabilizados otros dos incendios, con participación de bomberos y agentes medioambientales.

En las labores de extinción participan efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (Brif), la Unidad Militar de Emergencias (UME), agentes medioambientales y empresas forestales.

También interviene una brigada helitransportada de Castilla-La Mancha y medios aéreos del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), en concreto un avión anfibio medio y un helicóptero.