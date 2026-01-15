Asturias alcanza el récord de casi 60 millones de viajes en transporte público por carretera durante 2025

Archivo - Tarjeta Conecta. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Asturias registró la cifra récord de casi 60 millones de viajes en transporte público por carretera durante 2025, según los datos del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA). En concreto, a lo largo del pasado año se realizaron 59.285.855 millones de viajes, un 8,1% más que en 2024, lo que según destaca el Principado, "consolida la tendencia al alza de este medio de transporte, el pilar del cambio impulsado por el Principado hacia un modelo de movilidad más sostenible, eficiente y socialmente equitativo".

El billete único asturiano Conecta, que cuenta con 412.483 usuarios, se consolida como el eje del sistema y concentra el 64% de las validaciones realizadas en 2025. Así, los datos confirman el uso cotidiano de esta tarjeta como una alternativa asentada en la rutina de la ciudadanía.

El perfil de su usuario sigue siendo femenino de forma mayoritaria y los menores de 30 años representan un tercio de sus titulares. Los jóvenes de 16 a 23 años son usuarios cada vez más recurrentes, con una media de 26 desplazamientos mensuales con este tipo de pago.

Desde una perspectiva territorial, los corredores interurbanos con una mayor demanda fueron las conexiones entre Piedras Blancas y Avilés con 2.539.254 viajeros; entre Oviedo y Gijón, con 1.667.929, y entre Villa y Pola de Laviana, con 1.323.465. En todas ellas, el uso de Conecta se sitúa por encima del 80% del total.

Los datos del CTA reflejan no solo un aumento cuantitativo de la demanda, sino también un impacto estructural en los hábitos de desplazamiento, al evitarse una media de 164.000 trayectos diarios en vehículo privado.