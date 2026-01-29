Asturias amplía el cribado de cáncer de cérvix con el envío de kits de autotoma a domicilio

Archivo - Cribado de cervix. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias ampliará el programa de cribado de cáncer de cérvix a todas las mujeres que mantengan o hayan mantenido relaciones sexuales, facilitando su participación mediante el envío de un kit de autotoma a los domicilios, para que cada mujer recolecte sus muestras de forma segura y sencilla.

Además, las mujeres de 25 a 34 años se someterán a citología cada tres años, mientras que las de 35 a 65 años serán evaluadas mediante la determinación del virus del papiloma humano de alto riesgo (VPH-AR), explican desde la Consejería de Salud en una nota de prensa. El objetivo es aumentar la detección precoz y reducir la incidencia de esta enfermedad, que en Asturias registra unos 60 casos anuales.

La Consejería recuerda que la infección persistente por VPH está estrechamente vinculada con el cáncer de cuello uterino, y subraya que gracias a la vacunación y al cribado se espera una reducción progresiva de casos entre las generaciones más jóvenes. En la actualidad, la mayoría de los diagnósticos se producen en mujeres de mayor edad que no se beneficiaron de la vacunación.

Los tumores de útero o endometrio, por otro lado, son los más frecuentes entre las mujeres de mayor edad y suman casi 180 diagnósticos anuales. Suelen manifestarse mediante sangrados anómalos tras la menopausia, por lo que Salud insiste en la importancia de consultar ante cualquier síntoma. La detección precoz permite tratamientos quirúrgicos con tasas de curación muy elevadas.

En este campo, el Principado ya aplica técnicas de cirugía mínimamente invasiva, además del estudio del ganglio centinela, procedimientos que reducen secuelas y mejoran la recuperación. También se promueven los hábitos saludables, dado que la obesidad es uno de los principales factores de riesgo asociados a este tipo de tumores.

ALTA COMPLEJIDAD EN EL CÁNCER DE OVARIO

El cáncer de ovario, con una incidencia de unos 75 al año, es el de mayor complejidad, ya que en muchos casos se diagnostica en fases avanzadas, según indica el Gobierno asturiano en la misma nota de prensa. Su tratamiento combina cirugía y quimioterapia, y los resultados dependen en gran medida de la experiencia del equipo responsable. Por esta razón, añade, el Servicio de Salud ha reforzado la concentración de casos en equipos altamente especializados, lo que permite afrontar cirugías complejas con mejores respuestas y garantizar el acceso a fármacos cada vez más eficaces.

Asturias incorpora de forma continua los avances en oncología ginecológica. A los tratamientos clásicos de quimioterapia se han sumado terapias dirigidas, como los inhibidores de PARP en cáncer de ovario, la inmunoterapia en tumores de útero y cérvix y, más recientemente, los fármacos ADC, que actúan de manera selectiva sobre células tumorales. El estudio molecular de los tumores permite desarrollar tratamientos cada vez más personalizados, lo que aumenta tanto la supervivencia como la calidad de vida de las pacientes.

Una parte de los tumores ginecológicos está asociada a predisposición hereditaria. En este ámbito, la Unidad de Cáncer Familiar del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) identifica a familias con mayor riesgo mediante estudios genéticos. El objetivo es ofrecer estrategias preventivas y de seguimiento que permitan anticiparse a la enfermedad y minimizar su impacto.