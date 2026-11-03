Asturias aprueba 1,5 millones para conectar Lastres y La Griega mediante una nueva senda litoral

Archivo - Playa de La Griega, Lastres, Colunga - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha autorizado un gasto de 1.536.602 euros para contratar las obras de la senda litoral entre Lastres y la playa de La Griega, en el concejo de Colunga. La actuación, impulsada por la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, cuenta con un plazo de ejecución de ocho meses.

Según ha explicado en rueda de prensa el consejero portavoz, Guillermo Peláez, el proyecto consiste en la ejecución de una senda costera que comunicará Lastres con la propia playa de la localidad y con el arenal de La Griega, en la capital del concejo, lo que supone unos tres kilómetros de recorrido.

La obra contribuirá a la restauración del frente costero bajo criterios de accesibilidad y movilidad sostenible, en línea con el Plan de Ordenación del Litoral (POLA) y facilitará el desplazamiento peatonal entre los tres puntos citados. También está prevista la creación de un aparcamiento en la carretera AS-257 (Lastres-Colunga) para favorecer el acceso regulado a La Griega.