Asturias autorizó 41 solicitudes de eutanasia en los primeros cinco años de aplicación de la ley

La directora general de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria, Rocío Allande (en la cabecera de la mesa en la imagen) durante la reunión de la Comisión de Garantía y Evaluación sobre la Ley Orgánica de Regulación la Eutanasia (LORE). - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Asturias ha autorizado 41 solicitudes de eutanasia en los primeros cinco años de aplicación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), según el informe anual de la Comisión de Garantía y Evaluación correspondiente a 2025, presentado este miércoles por el Gobierno del Principado.

El documento refleja que el Ejecutivo asturiano gestiona esta prestación en un plazo medio de 36 días desde que se solicita la ayuda hasta que se aplica, un tiempo que rebaja a menos de la mitad la media nacional, situada en 81,97 días en 2024, último ejercicio con datos completos. Además, el proceso se ha acortado en diez días respecto a 2024, cuando la media se situó en 46.

En el último año, 30 personas presentaron solicitud de ayuda en Asturias, de las cuales se realizaron diez. En todos los casos, la primera solicitud fue firmada por un profesional sanitario del Servicio de Salud del Principado (Sespa).

La directora general de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria, Rocío Allande, que ha participado este miércoles en la reunión de la comisión, ha señalado que el número de solicitudes "se mantiene estable desde la entrada en vigor de la ley, en el verano de 2021, y oscila entre las 30 y las 35 por año".

El informe subraya que el 70 por ciento de las personas solicitantes disponen de un documento de instrucciones previas (testamento vital). La mayor parte de los casos se concentran en edades entre los 60 y los 79 años. En cuanto a las patologías, el último año registró un descenso de las enfermedades neurológicas y un aumento de las oncológicas, las dos más habituales.