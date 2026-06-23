Asturias celebra el aumento de inversión en dependencia

Archivo - La vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno asturiano, la socialista Gimena Llamedo, ha valorado el aumento de la inversión en dependencia anunciado este martes por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez --6.200 millones de euros extra entre 2026 y 2027-- , al considerar que se trata de "un gobierno de progreso que da respuesta además a una demanda de las comunidades autónomas que sigue reforzando el estado de bienestar".

Llamedo, a preguntas de los periodistas en un acto en Oviedo, ha destacado que esta medida "demuestra que las personas están en el centro de las políticas" y ha subrayado que el incremento de recursos coincide plenamente con el impulso que desde el Ejecutivo asturiano se está dando a través del plan Agiliza, que ha permitido mejorar los tiempos de respuesta en este ámbito.

La vicepresidenta ha puesto de relieve que el plan Agiliza incorporaba este lunes 41 nuevas personas con el objetivo de "mejorar esos tiempos de respuesta y para estar cerca de la gente", reforzando así la apuesta del Gobierno de Asturias por potenciar los servicios de atención a la dependencia.