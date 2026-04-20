Asturias confía en que las medidas de la UE sobre la siderurgia faciliten nuevas inversiones en Asturias

Consejo de Gobierno - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha evaluado este lunes el acuerdo alcanzado la semana pasada entre el Consejo y el Parlamento Europeo para respaldar la actividad siderúrgica. El Principado confía en que estas medidas faciliten la concreción de nuevas inversiones por parte de ArcelorMittal en sus plantas de Avilés y Veriña, necesarias para consolidar la actividad de ambas factorías a medio y largo plazo, según ha informado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo asturiano, el socialista Guillermo Peláez.

Entiende el Ejecutivo autonómico que el acuerdo proporciona un marco regulatorio estable para que las empresas comunitarias puedan competir, por lo que resulta clave para territorios como Asturias, en los que la siderurgia "vertebra el tejido industrial al tiempo que sostiene miles de empleos directos e indirectos".

Peláez ha dicho que el documento incluye decisiones relevantes. Una de las que ha destacado es la reducción de aproximadamente un 47 por ciento de los contingentes de importación respecto a las cuotas de 2024. Al mismo tiempo, los aranceles fuera de contingente se elevarán al 50 por ciente. También introduce del criterio de "fundición y vertido", lo que hará posible identificar la procedencia real del acero y su trazabilidad desde el origen, con lo que se evitará la entrada en Europa de material de terceros países con transformaciones mínimas.

Ha añadido que la sustitución de las actuales medidas de salvaguarda, que expiran en junio, evita cualquier vacío normativo y garantiza continuidad en la protección del mercado europeo frente a prácticas desleales.

De este modo, se facilita la toma de decisiones empresariales a largo plazo. Puesto que las plantas de Avilés y Veriña operan bajo estándares laborales, ambientales y energéticos "exigentes", Peláez considera que este nuevo sistema ayudará a "corregir los desequilibrios que las penalizaban frente al acero importado a precios artificialmente bajos".

El portavoz del Ejecutivo regional ha comentado que la aplicación del arancel ambiental fue, precisamente, la primera petición que planteó el presidente de Asturias, Adrián Barbón, cuando asumió la presidencia del Principado en 2019. Desde entonces, el Ejecutivo autonómico ha desplegado varias iniciativas orientadas a reforzar la protección del acero comunitario frente a la competencia de importaciones de terceros países con regulaciones más laxas y sin compromiso con la reducción de emisiones.

El propio Barbón lideró dos viajes a Estrasburgo (febrero de 2025) y Bruselas (septiembre de 2025) en los que defendió estos planteamientos. Además, el Gobierno de Asturias participó en la elaboración del dictamen del Pacto sobre el Acero, aprobado por el Comité de las Regiones (diciembre de 2025), un documento que recoge varias propuestas en defensa de la siderurgia comunitaria.

El Gobierno del Principado entiende que las medidas acordadas contribuirán a "despejar incertidumbres y a ofrecer un marco más estable y previsible para toda la industria de acero europea".

Por lo tanto, espera que abran la puerta al desarrollo de nuevas inversiones en las plantas asturianas, como una acería eléctrica en Avilés. En la actualidad, Arcelor está finalizando la construcción de un horno de arco eléctrico en Veriña.