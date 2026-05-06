Asturias confía en nuevas convocatorias de programas de defensa este año para impulsar la industria asturiana

Archivo - El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 6 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez, confía en que este año haya una nueva convocatoria de programas para la modernización del Ejército que sirvan para impulsar la industria de la defensa en el Principado.

El dirigente asturiano ha sido preguntado en un acto en Oviedo acerca de la salida del accionariado de Indra de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

"Nosotros no entramos a valorar movimientos empresariales", ha comentado Sánchez, insistiendo en que su preocupación pasa por seguir impulsando esa industria de defensa, sobre todo con proyectos que puedan arrancar en un futuro próximo.

Ha recordado que existe un compromiso de España de un gasto del 2% del PIB en defensa. "Tenemos que procurar es que esos proyectos y esa carga de trabajo sigan llegando a Asturias y beneficien a todas las empresas asturianas que quieran participar en el ámbito de la industria de la defensa", ha declarado.