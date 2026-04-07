Asturias contabiliza 26 fuegos forestales de los cuales 22 están activos y 4 controlados

Vista del incendio activo en la Sierra de Aramo, a 7 de marzo de 2026, en Proaza. - Juan Vega - Europa Press

OVIEDO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Asturias registra a esta hora de la tarde de este martes un total de 26 incendios forestales, de los que 22 permanecen activos y 4 están controlados, repartidos en 18 concejos de la región, según los datos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

Los focos que concentran mayor número de medios por su extensión se localizan en Bustantigo (Allande) y Antoñana (Belmonte de Miranda). En Bustantigo trabajan bomberos del SEPA de Tineo y Grandas de Salime, junto a la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Tineo, bajo la dirección del jefe de la zona suroccidental. En Allande también se mantiene controlado el fuego de Lantigo, con bomberos de Cangas del Narcea.

En Belmonte de Miranda continúa activo el incendio de gran extensión en Antoñana, donde operan medios del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), la Brif de Laza y un helicóptero bombardero con base en Ibias, además de efectivos de los parques de Ibias, La Morgal y Proaza, bajo la dirección del jefe de zona centro. En el concejo permanece activo otro foco en Carricedo.

Además, permanecen activos o controlados incendios en: Amieva: San Román (controlado), con apoyo de bomberos de Cangas de Onís y la BRIF de Tabuyo. Cabrales: Asiego/Puertas (activo, zona alta). Cangas de Onís: Cebia (activo, zona alta). Cangas del Narcea: Cubo Puerto (activo). Grado: Rubiano (activo) y Ballongo/Palacio/Pumarín (activo, zona alta). Lena: Alto del Cordal (controlado). Llanes: La Cerezal (activo, zona alta) y Purón (activo, zona alta). Morcín: Sierra del Aramo (activo) y La Collada (activo). Oviedo: Novales (activo).

Peñamellera Alta: Caraves (activo, zona alta). Piloña: La Motosa (activo), Caperea (activo), El Pico (controlado) y Coya (activo). Ponga: Carangas (activo). Ribadedeva: Noriega (activo). Salas: Viescas (activo). Tineo: Recta de La Vega (activo) en la AS-15, entre los puntos kilométricos 25.300 y 25.500, donde permanece cortado un carril y se han habilitado desvíos. Yernes y Tameza: Collao (activo).

El SEPA mantiene desplegado un amplio operativo con presencia de medios aéreos y brigadas de refuerzo en los frentes más complejos, mientras continúa la coordinación con los ayuntamientos afectados.