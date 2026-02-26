Asturias continúa registrando incendios forestales activos este jueves: ocho y dos controlados

Archivo - Dos bomberos de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Cantabria y un helicóptero, trabajan en las labores de extinción de un incendio forestal en el valle de Ardisana, a 10 de marzo de 2023, en Llano, Asturias (España). El P - Xuan Cueto - Europa Press - Archivo

OVIEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha contabilizado diez incendios forestales en la región este jueves, ocho de ellos activos.

En concreto, en Amieva hay dos incendios activos, uno en Villaverde y otro en Pen; en Allande uno permanece activo en Parajas; en Cabrales el fuego activo se encuentra en Asiego; y en Cangas del Narcea, en Parada.

Por otro lado, en Llanes permanece activo un incendio en La Borbolla y en Lena hay dos activos, uno en Peridiello y otro en Pola de Lena.

En cuanto a los fuegos controlados, se encuentran en Cuadroveña (Parres); y en La Falguera (Somiedo).

El Principado de Asturias mantiene el Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales del Principado de Asturias (Infopa) activo en situación 0.