Asturias crea 1.192 empresas hasta agosto, un 15,3% más que en 2025

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, presenta los datos durante su visita a Femex 2026 en San Martín del Rey Aurelio. - PRINCIPADO

OVIEDO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asturias suma 1.192 nuevas empresas en los ocho primeros meses del año y se sitúa entre las cinco autonomías con mejor evolución. Entre enero y agosto se constituyeron 158 sociedades más que en el mismo período de 2025, lo que supone un aumento del 15,3%. Este incremento sitúa al Principado en la quinta posición nacional, solo superado por La Rioja, Murcia, la Comunidad Valenciana y Navarra. Además, la comunidad supera en 5,87 puntos la media nacional, que se sitúa en el 9,4%.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha dado a conocer hoy, durante su visita a la 34 Feria de Muestras y Exposiciones de San Martín del Rey Aurelio Femex 2026, estos datos de la consultora Informa D&B, que muestran que la evolución interanual ha sido positiva en seis de los ocho meses analizados. Los mayores aumentos se registraron en febrero y marzo, mientras que agosto finalizó con 101 nuevas compañías, 18 más que un año antes. El crecimiento del mes pasado se sitúa en el 21,69%, muy por encima de la media nacional, del 0,09%.

Además, las empresas creadas en Asturias también parten con mayor capital que la media. La inversión acumulada hasta agosto alcanzó los 41,4 millones, un 28,8% más que en 2025. Este crecimiento se sitúa diez puntos por encima de la media estatal. En agosto, el capital aportado a las nuevas sociedades rozó los tres millones, un 35,44% más que en el mismo mes de 2025.

En cuanto a las disoluciones, entre enero y agosto se contabilizaron 349 ceses de actividad, nueve menos que en el mismo periodo del año anterior. La diferencia entre las 1.192 constituciones y las 349 disoluciones arroja un saldo favorable de nuevas 843 sociedades.

Respecto a agosto, se crearon 101 empresas y se registraron 28 disoluciones, con una diferencia positiva de 73. La construcción, las actividades inmobiliarias y el comercio figuran como las actividades más dinámicas, seguidas por la hostelería, las comunicaciones y los servicios a empresas.

El consejero también ha puesto de relieve la mejora del mercado laboral asturiano y las políticas de empleo promovidas por el Sepepa, que participa con un estand propio en Femex 2026.

San Martín del Rey Aurelio es precisamente uno de los municipios con mayor presencia en los distintos programas que promueve el Servicio Público de Empleo del Principado. Actualmente, el concejo recibe algo más de 4,3 millones para la contratación de personas desempleadas a través de planes locales de empleo, prácticas en el Ayuntamiento, escuela taller, taller de empleo, agentes de desarrollo local y programa Joven Ocúpate.