Asturias dedica el 8M a reivindicar los derechos de las mujeres bajo el lema 'Igualdad, motor de la democracia'

Consejo Asturiano de la Mujer - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias dedicará el 8M, Día Internacional de la Mujer, a reivindicar los derechos de las mujeres con una programación amplia y diversa bajo el lema: Igualdad, motor de la democracia. La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha presidido este miércoles la reunión del Consejo Asturiano de la Mujer, en la que se ha presentado el cartel y el programa, y ha destacado que "la igualdad entre mujeres y hombres es una conquista colectiva sostenida por la determinación y valentía de millones de mujeres".

"Sin igualdad no existe democracia, por eso Asturias seguirá avanzando, paso a paso, hacia una sociedad más justa, libre e igualitaria", ha garantizado.

El acto institucional tendrá lugar el sábado 7 de marzo, a las 12.00 horas, en el Museo Marítimo de Luanco, en Gozón, y contará con la intervención del presidente del Principado, Adrián Barbón.

La agenda diseñada por el Gobierno de Asturias con motivo del 8M abarca desde finales de febrero hasta abril y combina reflexión, sensibilización, cultura, deporte y reconocimiento institucional.

Entre los hitos de la programación destaca la presentación del documental (In)visible, dirigido por Estela Cubilla, que busca visibilizar la violencia de género y sexual desde una doble perspectiva: por un lado, recoge experiencias de la juventud; por otro, incorpora un diálogo intergeneracional con personas expertas en igualdad que enriquece el debate público.

El estreno tendrá lugar el 5 de marzo en la sala Paraninfo de La Laboral, en Gijón, y la pieza se emitirá el 11 de marzo en la Televisión del Principado de Asturias (TPA).

La programación refuerza, además, el impulso a la coeducación con la presentación del sello Centro Coeducador, una distinción del Gobierno del Principado para colegios e institutos que destaquen por su labor en la educación en igualdad. En ese marco se rendirá homenaje a centros y profesorado por su trabajo sostenido como palanca de transformación social desde las aulas.

El capítulo de relatos y referentes se amplía con la grabación del vídeo podcast Construyendo futuro: voces de mujeres que hacen territorio, en el que varias emprendedoras que dinamizan el territorio desde ámbitos y concejos distintos compartirán sus experiencias, retos y aprendizajes. De este modo, se consolidará un espacio de conversación que pone en el centro el liderazgo femenino en Asturias.

La propuesta cultural incluye la exposición Asturies, muyeres y movimientos, que contará con la participación de la cantante Marisa Valle Roso. Por otra parte, en colaboración con la Agencia Asturiana de Cooperación Internacional, se celebrará la jornada Derechos de las mujeres: avances, resistencias y desafíos globales, que contará con la intervención de la jurista Mar Esquembre, presidenta de la Red Feminista de Derecho Constitucional, para abordar los desafíos actuales.

Los equipamientos culturales se suman a la conmemoración con actividades que acercan la igualdad al público general y a las familias. Así, en La Morgal se celebrará la jornada Muyer y deporte, centrada en visibilizar el liderazgo y la participación de las mujeres en el ámbito deportivo.

El Museo Arqueológico de Asturias acogerá la charla Mujeres en la práctica museal: diálogos entre Asturias y América Latina, con expertas que analizarán la función de las mujeres en los museos y en la investigación cultural.

En el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo se impartirá el taller infantil Grandes mujeres vistas a través del collage y el Parque de la Prehistoria de Teverga ofrecerá una visita guiada sobre la representación femenina en el arte paleolítico.

Por su parte, el Museo Etnográfico de Grandas de Salime Pepe el Ferreiro inaugurará la exposición En el umbral del olvido. Fotografías de Analía Pello, un proyecto que rescata oficios tradicionales en peligro.

AYUDAS

Además, desde el Gobierno asturiano han informado de la puesta en marcha de un nuevo sistema de ayudas para la recuperación de mujeres, niñas y niños víctimas de violencia sexual con una dotación inicial de 100.000 euros. Las solicitudes pueden presentarse ya en la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

Estas ayudas, que tienen una cuantía general de 3.420 euros, ampliable en los casos de víctimas con personas a cargo o con discapacidad, se caracterizan por su flexibilidad, ya que podrán solicitarse en cualquier momento dentro de los cinco años posteriores a la acreditación como víctima.

La acreditación de la condición de víctima podrá realizarse por vía judicial o administrativa, a través de la Dirección General de Igualdad y la Dirección General de Infancia, con el apoyo de la red de Centros Asesores de la Mujer y del Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales.