Asturias destina 1,4 millones al primer centro de alta resolución de urgencias de Primaria de Oviedo en La Lila

El Gobierno de Asturias destina 1,4 millones a reforzar la atención primaria en Oviedo con un centro de alta resolución de urgencias en La Lila - PRINCIPADO

OVIEDO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha autorizado este lunnes un gasto de 1.438.105 euros para crear el primer centro de alta resolución de urgencias de la red de atención primaria de Oviedo, que se ubicará en el centro de salud de La Lila. Este equipamiento se acondicionará en un plazo de ocho meses y contará con recursos humanos y tecnológicos para favorecer la asistencia urgente.

El inicio de las obras de este nuevo equipamiento es uno de los compromisos asumidos por el presidente del Principado, Adrián Barbón, en el reciente debate de orientación política celebrado en la Junta General.

Este centro de alta resolución de urgencias de atención primaria (Caruap) mejorará sustancialmente la atención a la ciudadanía, que contará con una referencia específica en la red de primaria y evitará desplazamientos innecesarios a los servicios hospitalarios, ya que tendrá mucha más capacidad para atender urgencias que en la actualidad.

El proyecto también permitirá liberar la planta del centro sanitario de La Lila destinada actualmente a los servicios de Salud Laboral para dedicarla a actividad asistencial.

Centros de este tipo ya funcionan en Gijón, Avilés, Mieres del Camín y Llanes. Todos ellos disponen de consultas de medicina y enfermería, salas de observación equipadas con tomas de oxígeno y monitorización de constantes, electrocardiógrafos, ecógrafos, desfibriladores, sillones de observación y camillas de exploración, además de espacios destinados al descanso del personal sanitario.

CATEGORÍAS PROFESIONALES DEL SESPA

El Ejecutivo autonómico ha aprobado dos decretos por los que se establecen en el Servicio de Salud las categorías profesionales de personal estatutario de técnicos ópticos-optometristas y técnicos en Informática y en Sistemas y Tecnologías de la Información. Con esta decisión, el Gobierno de Asturias refuerza la capacidad asistencial y avanza en la transformación digital del Sespa.

La nueva categoría de ópticos-optometristas ayudará a reforzar la atención en tareas de apoyo clínico, pruebas diagnósticas y consultas de optometría, así como en la detección precoz de alteraciones visuales y educación sanitaria.

Por otra parte, en el campo de las tecnologías de la información se establecen tres nuevas categorías: técnicos superiores en Informática, técnicos titulados medios en Informática y especialistas de Sistemas y Tecnologías de la Información.