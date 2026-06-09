Asturias destina 600.000 euros para que los ayuntamientos redacten planes generales y catálogos urbanísticos

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Las subvenciones se dirigen a entidades locales con menos de 20.000 habitantes OVIEDO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos ha publicado este martes en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) la segunda convocatoria de subvenciones a entidades locales para la redacción de planes generales de ordenación y catálogos urbanísticos, dotada con 600.000 euros.

Esta línea se dirige a concejos con menos de 20.000 habitantes que vayan a iniciar la contratación de estos instrumentos de planeamiento o que los hayan adjudicado en los dos últimos años.

La subvención se concederá en régimen de concurrencia competitiva y financiará hasta el cien por cien de la inversión, con un límite máximo de 350.000 euros por solicitud. Los fondos podrán destinarse a la redacción conjunta o independiente de planes generales de ordenación y de catálogos urbanísticos adaptados a la normativa urbanística vigente.

La finalidad de esta línea es avanzar en la actualización del planeamiento municipal y facilitar la adaptación de los instrumentos urbanísticos a la legislación, impulsando la revisión total o parcial de los planes generales y los catálogos de los concejos que lo requieran.

Las entidades locales dispondrán de 15 días naturales, a partir de este miércoles 10 de junio, para presentar sus solicitudes. La resolución de la convocatoria deberá notificarse en un máximo de tres meses desde que finalice el período de presentación.

Los ayuntamientos beneficiarios tendrán un año de plazo, desde la concesión de la subvención, para contratar los trabajos. Además, los documentos urbanísticos deberán lograr la aprobación definitiva en un máximo de cinco años desde la adjudicación del contrato de redacción.