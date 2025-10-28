Asturias destina más de 725.000 euros a intercambiadores en Langreo, junto a la estación de Sama y el Hospital de Riaño

OVIEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias invertirá más de 725.000 euros en la construcción de dos nuevos intercambiadores de transporte público en Langreo, concretamente en Sama y en las inmediaciones del Hospital Valle del Nalón, en Riaño. El plazo de ejecución de las dos obras es de cuatro meses y las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el 18 de noviembre.

Según ha informado este martes el Principado, ambos equipamientos "contribuirán a mejorar el servicio que se presta a las personas usuarias del transporte público durante los tiempos de espera en dos enclaves que cuentan con una alta afluencia".

El intercambiador previsto para Sama se ubicará en la calle Alejandro Ballesteros, a la altura de la estación de autobuses, y sustituirá a las dos marquesinas actuales. Será un espacio de 90 metros cuadrados con estructura de acero y vidrio templado, equipado con mobiliario y paneles fotovoltaicos. El precio de licitación de la obra asciende a 422.093 euros.

El equipamiento de Riaño, que cuenta con un presupuesto de 303.122 euros, tendrá 72 metros cuadrados y se ubicará en el vial del polígono, próximo a la entrada del hospital.

La licitación de los dos intercambiadores completa la batería de actuaciones que el Principado impulsa en siete concejos para mejorar la movilidad sostenible, con una inversión de 19 millones de fondos europeos Next Generation. Con esos fondos se han creado nuevas infraestructuras vinculadas al transporte público en Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Langreo, Laviana y San Martín del Rey Aurelio.