Asturias eleva su nivel de emergencias por los incendios y pide ayuda a la UME

Publicado: miércoles, 13 agosto 2025 9:22
   OVIEDO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

   El Gobierno asturiano ha informado la pasada madrugada que las labores de extinción en los incendios forestales declarados en Asturias se están complicando debido al viento sur.

   El Ejecutivo ha solicitado la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante la situación. El consejero de de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, declaró a las 04.46 horas de hoy, el paso a situación 2 de emergencia del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA).

   En Situación 2 se enmarcan aquellos incendios para cuya extinción se prevé la necesidad de incorporar medios extraordinarios procedentes de otra administración, entidad u organismo y en los cuáles se deban adoptar medidas de protección a la población y sus bienes.

   De madrugada se contabilizaban diez incendios forestales en Asturias en los concejos de Allande (1), Cabrales (1), Cangas del Narcea (3), Caso (1), Coaña (2) y Quirós (2)

