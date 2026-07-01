Asturias exige celeridad en el túnel del Negrón y redobla la presión contra el peaje del Huerna

Archivo - Peaje del Huerna, Autopista AP-66, argayo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, ha cargado este miércoles contra la prolongación "totalmente injusta" de las obras en el túnel del Negrón, en la autopista del Huerna, mientras se mantiene el cobro "íntegro" de esta tasa.

En unas declaraciones remitidas a los medios, Llamedo se ha referido al anuncio del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de que las obras del túnel obligarán a desviar el tráfico por una sola calzada hasta noviembre.

"Desde el Gobierno de Asturias reiteramos la contundencia y la exigencia para que se finalice ese peaje ilegal e injusto para los asturianos que nos impuso el Partido Popular", ha asegurado.

El Principado, ha dicho, está llevando a cabo acciones judiciales para defender esta supresión de un peaje "injusto" al tiempo que reclama "la mayor de las celeridades" para el fin de las obras.