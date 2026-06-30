Las obras del túnel del Negrón obligarán a desviar el tráfico por una sola calzada hasta noviembre - TRANSPORTES

OVIEDO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las obras de modernización de los túneles de la autopista AP-66 entre León y Campomanes obligarán a desviar el tráfico por una única calzada entre este miércoles y el próximo mes de noviembre con motivo de la ejecución de las galerías del túnel del Negrón.

Según ha informado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la calzada en sentido Asturias permanecerá cerrada de forma alternativa durante los meses de julio y agosto, mientras que la del sentido León se cerrará entre septiembre y noviembre.

Durante esos periodos, la circulación se canalizará por la calzada contraria, con tráfico bidireccional entre los kilómetros 82,3 y 88 de la AP-66. Los desvíos estarán debidamente señalizados.

Además, el Ministerio ha advertido de que podrán producirse cortes de carril en el resto de túneles incluidos en la actuación -Entrerregueras, Pando, Vegaviesga, Oblanca, Cosera y Barrios- de lunes, a partir de las 6.00 horas, hasta los viernes a las 13.00 horas.

Las obras de modernización de estos siete túneles cuentan con una inversión de 76,36 millones de euros, financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.