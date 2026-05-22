Asturias financia las estancias internacionales de 36 investigadores predoctorales del programa 'Severo Ochoa'

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OVIEDO 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias financia las estancias internacionales de 36 investigadores predoctorales pertenecientes al programa Severo Ochoa. La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha atendido todas las solicitudes presentadas a una nueva convocatoria de ayudas, con una financiación de 100.000 euros, para favorecer la movilidad en centros de excelencia del personal investigador que está realizando su tesis doctoral.

Estas estancias facilitan el aprendizaje en laboratorios de investigación, adquisición de nuevas técnicas instrumentales y otras actividades directamente vinculadas con la formación dentro de un centro de investigación de prestigio y fuera de España.

El programa está dirigido a personas beneficiarias de una ayuda Severo Ochoa para fomentar la formación docente e investigadora de estudiantes de doctorado, y financia con un máximo de 3.000 euros estancias de entre uno y tres meses.

Canadá, Suecia, Estados Unidos, México, Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, República Checa, Lituania, Noruega, Bélgica, Austria, Portugal, Suiza y Malta son los principales destinos del personal predoctoral asturiano este año.

Por lo que respecta a los centros de investigación donde desarrollarán sus estancias, destacan la Universidad de Oxford, La Sorbona, el MIT, el CERN, la Universidad Nacional Autónoma de México (UAM), la Universidad de Hannover o el King'S College, por citar algunas de las instituciones de referencia.

La directora general de Universidad, Cristina González, ha destacado el esfuerzo que realiza el Principado para atender todas las solicitudes que cumplen los requisitos exigidos, y ha incidido en el empeño del Gobierno de Asturias en que "nadie se quede fuera de la convocatoria por cuestiones económicas". En las convocatorias resueltas desde 2019, han recibido fondos para cubrir sus estancias en el extranjero más de 280 científicos.