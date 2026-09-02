Asturias gana 2.138 cotizantes en agosto y alcanza los 408.400 afiliados

Archivo - Trabajadores en una ganadería asturiana. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha ganado 2.138 cotizantes en el mes de agosto en el Principado de Asturias, un 0,53% más que en julio, hasta alcanzar los 408.400 afiliados, según datos ofrecidos este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En términos anuales, la afiliación ha aumentado en 8.947 personas, un 2,24% más.

Por regímenes, el General aglutina a 335.640 afiliados --326.311 en el General, 1.298 en el sector agrario y 8.032 en el del hogar--. Los autónomos dados de alta se sitúan en 70.593, mientras que los afiliados al régimen del Mar suman 1.412. Finalmente, 755 personas están dadas de alta en el régimen del carbón.

En cuanto a los trabajadores en situación de ERTE, a último día del mes de agosto se encontraban en esta circunstancia 252 trabajadores, con 56 expedientes.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, España suma más de 679.000 afiliados a la Seguridad Social en el último año, con un ritmo de crecimiento interanual del 3,1%. Si se descuenta la estacionalidad y el efecto calendario, en agosto se han registrado 83.844 afiliados más, hasta un total de 22.371.964.

La afiliación media resta 162.840 ocupados respecto a julio, una cifra que está muy por debajo de años anteriores, ya que agosto es un mes que suele estar marcado por el efecto estacional. En total, son 22.345.226 afiliados en la serie original. Respecto a 2018, hay más de 3,5 millones de afiliados más.