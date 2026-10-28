El Principado lamenta el accidente ferroviario y ofrece su colaboración

OVIEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha manifestado su pesar por el accidente ferroviario ocurrido esta mañana en Urda (Toledo). El Ejecutivo asturiano se ha reunido de urgencia al conocer la gravedad del siniestro, y ha acordado emitir una declaración institucional para expresar su pésame y su solidaridad con las familias y allegados a las víctimas, así como para desear la pronta recuperación de las personas heridas.

Según informa el Gobierno de Asturias, se está en contacto con el Ministerio de Transportes y el Ejecutivo de Castilla-La Mancha, a los que ha ofrecido toda la colaboración posible.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha tomado la decisión de reunir al Consejo de Gobierno en cuanto ha tenido conocimiento del choque entre dos trenes de alta velocidad que ha causado un elevado número de víctimas, aún por determinar.

De inmediato, el Ejecutivo del Principado ha ofrecido todo su apoyo tanto al gobierno autonómico de Castilla-La Mancha como al ministerio para colaborar con los medios que sean necesarios. A la espera de las medidas que determine el Gobierno de España, el Principado también ha acordado restringir su agenda pública como muestra de condolencia y solidaridad.

La declaración institucional aprobada por el Gobierno de Asturias es la siguiente:

"El Gobierno del Principado de Asturias expresa su dolor y consternación por el accidente ferroviario sucedido esta mañana en Urda, en la provincia de Toledo. El Ejecutivo autonómico manifiesta su pésame y su solidaridad a las familias y allegados de todas las personas fallecidas, al tiempo que hace público su deseo de la más pronta recuperación de las heridas.

El Gobierno de Asturias se ha puesto a plena disposición de las dos administraciones directamente afectadas -el Ejecutivo de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Transportes- para transmitirles su apoyo y su voluntad de colaboración con todos los medios a su alcance".