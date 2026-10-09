Asturias lanza ayudas para que deportistas y árbitras de élite mantengan su carrera tras la maternidad

Deporte femenino - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) las bases reguladoras de una nueva línea de subvenciones destinada a facilitar que deportistas, entrenadoras, árbitras y juezas de alto nivel y alto rendimiento puedan continuar su carrera después de la maternidad.

La medida comprende los casos de maternidad por embarazo, adopción o acogimiento permanente y busca evitar que esta circunstancia interrumpa de forma prematura sus trayectorias en el deporte de élite, según ha informado el Principado en nota de prensa.

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y podrán optar las deportistas profesionales que hayan sido madres en los tres años anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria. También deberán tener la condición de asturianas desde, al menos, dos años antes de esa fecha y disponer de una licencia deportiva en vigor, ya sea internacional, nacional o expedida por una federación de la comunidad autónoma.

Las solicitudes se valorarán en función del nivel deportivo acreditado. La máxima puntuación, diez puntos, corresponderá a quienes dispongan de licencia internacional o hayan obtenido el reconocimiento de deportista, entrenadora, árbitra o jueza de alto nivel durante los tres años anteriores. El baremo asigna siete puntos al alto rendimiento, cinco a la licencia nacional y tres a la territorial asturiana. Los méritos no serán acumulables y se tendrá en cuenta únicamente el de mayor valoración.

La cuantía máxima disponible, el importe de cada ayuda y su correspondencia con las puntuaciones obtenidas se concretarán en la próxima convocatoria. Las subvenciones serán compatibles con otros recursos públicos o privados destinados a la misma finalidad. Las ayudas se abonarán en un único pago y, al concederse por la concurrencia de una determinada situación personal y deportiva, no requerirán una justificación posterior distinta de la documentación aportada con la solicitud, sin perjuicio de las comprobaciones que correspondan.