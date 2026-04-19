Asturias lanza nuevo concurso para concienciar sobre salud mental con 15.000 euros en premios

Cartel del concurso. - PRINCIPADO

OVIEDO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) ha incorporado este año una nueva sección de microcortos dentro de la categoría de cortometrajes de su concurso de sensibilización sobre salud mental, con el objetivo de acercar este formato audiovisual de hasta 60 segundos a la ciudadanía.

La iniciativa, impulsada a propuesta de la Dirección de Salud Mental del Sespa y en colaboración con la Dirección General de Salud Pública y Atención a la Salud Mental y la Dirección General de Acción Cultural y Normalización Lingüística, forma parte de una convocatoria más amplia que incluye cuatro categorías: relatos cortos, carteles, cómic y cortometrajes.

Este certamen pretende contribuir a la promoción y defensa de los derechos de las personas con problemas de salud mental, mostrar experiencias positivas en su abordaje y sensibilizar contra el estigma, así como promover actitudes sociales que contribuyan a mejorar la calidad de vida del colectivo.

Las personas interesadas en participar podrán enviar sus originales hasta el próximo 30 de julio. Entre premios y accésits, el Sespa repartirá 15.000 euros para las cuatro categorías.

En el caso de los microcortos, la obra ganadora recibirá un premio de 500 euros. Dentro de la categoría de cortometrajes se establecen además galardones de 2.700 euros para los mejores trabajos de ficción y documental, respectivamente, así como menciones especiales decididas por el público sin dotación económica.

El concurso de relatos cortos contempla una modalidad juvenil (de 12 a 18 años) con un premio de 600 euros y un accésit de 300 euros, y otra de adultos, dotada con 1.200 euros y un accésit de 600 euros.

Por su parte, el certamen de carteles incluye dos categorías, individual y grupal, con premios de 1.000 euros y diploma para el ganador y 500 euros para el accésit. El cartel ganador será la imagen oficial de los actos del Día Mundial de la Salud Mental, el 10 de octubre.

En cuanto al concurso de cómic, incorporado en 2025, también contempla modalidad individual y grupal, con premios de 1.100 euros y diploma para el primero y 600 euros para el accésit.