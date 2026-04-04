Asturias mantiene la alerta por incendios este domingo, con tres concejos en riesgo extremo

Asturias mantiene la alerta por incendios: tres concejos en riesgo extremo - INDUROT

OVIEDO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias ha establecido para este domingo un riesgo extremo de incendios forestales en tres concejos: Cangas del Narcea, Degaña, e Ibias según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

Siete concejos presentan riesgo muy alto: Allande, Boal, Grandas de Salime, Illano, Pesoz, Tineo y Villayón. El resto del territorio asturiano se encuentra en riesgo alto, incluyendo Oviedo, Gijón, Avilés y la mayoría de los concejos del litoral y del interior.

Durante el domingo permanecen prohibidas las quemas, debido también a niveles elevados de contaminación. La información, elaborada en base a las previsiones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología y a la recurrencia temporal y espacial de incendios forestales, clasifica el riesgo municipal en cinco niveles, desde 'bajo' a 'extremo'.