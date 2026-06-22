Asturias mantiene estables en 85 y 107 días las esperas para operaciones y especialistas ante el conflicto médico

Scrub nurse preparing medical instruments for operation - CHANAWIT

OVIEDO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) ha apliado el impacto de las huelgas médicas sobre las listas de espera para intervenciones quirúrgicas y primeras consultas durante el mes de mayo. A pesar del conflicto sanitario, según informa el Gobierno asturiano, las demoras medias se han mantenido estables en 85 días para las operaciones y en 107 días para las citas con el especialista.

En una nota de prensa, el Ejecutivo detalla que un total de 22.933 pacientes cerraron el mes de mayo en espera de una intervención quirúrgica, lo que supuso una reducción de 46 personas respecto al mes anterior (-0,20%). En la comparativa interanual, la lista aumentó en 1.445 personas respecto a mayo de 2025, aunque el volumen total se situó por debajo de los registros de los años 2023 y 2024.

Según los datos del Sespa, el número de pacientes que acumularon un retraso inferior a los tres meses se redujo en 62 personas, mientras que los pendientes de menos de seis meses disminuyeron en 82. Por el contrario, la demora de quienes superan los seis meses creció en 98 personas debido a la prioridad otorgada a los procesos urgentes.

En los procesos sujetos a garantía, se registraron mejoras en cataratas (-178), prótesis de cadera (-26) y prótesis de rodilla (-47). Estas operaciones son, precisamente, las que aglutinan a la mayoría de los pacientes (el 94,8%) en este apartado. La demora conjunta en estos tres apartados sumó 6.574 pacientes, mientras que cirugía cardiaca registró 40 y cirugía cardiaca coronaria, quince. En el caso de las histerectomías, 116 mujeres se hallaban aguardando esta operación.

Todos los procesos sujetos a garantía presentan demoras medias inferiores a 180 días y la espera en Cirugía Cardiaca Coronaria, Cirugía Cardiaca Valvular e Histerectomía es inferior a dos meses.

En lo que respecta a las consultas externas, el número de usuarios pendientes de una primera cita se situó en 123.798, lo que representa un ligero incremento de 87 personas en relación con el mes de abril. Las huelgas en el ámbito hospitalario provocaron una reducción de la actividad del 4,45% respecto a abril y del 6,07% interanual, si bien se lograron descensos en el volumen de afectados de especialidades clave como oftalmología (-406) y neurología (-473).

El volumen total de pruebas diagnósticas en lista de espera ascendió a 32.093, lo que supuso un leve repunte del 2,04%. En este apartado destaca la rebaja del 22,5% en la demora para una mamografía, con 313 pruebas menos en términos absolutos, lo que permitió reducir el retraso medio de este procedimiento de los 81 días registrados en abril a los 51 actuales.