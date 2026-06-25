Asturias ofrece al Centro Nacional de Emergencias su colaboración y medios tras los terremotos en Venezuela

CARACAS, June 25, 2026 -- Rescuers work at the ruins of a building in Caracas, Venezuela, June 24, 2026. - Marcos Salgado / Xinhua News / Europa Press / Cont

OVIEDO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha ofrecido al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias su colaboración y la disponibilidad de medios materiales y humanos para contribuir a la respuesta ante la situación que se vive en Venezuela tras los dos terremotos que ha sufrido el norte del país, así como para apoyar a la comunidad asturiana residente en la zona.

En una nota de prensa, el Ejecutivo autonómico recuerda que el Principado ya canaliza de manera ordinaria ayudas individuales a la población asturiana en el exterior que se encuentra en dificultades, y ha subrayado que, en función de la evolución de la situación, se activarán todas las medidas adicionales que sean necesarias.

El Gobierno de Asturias asegura que está realizando un análisis inicial para conocer con detalle el estado de la comunidad asturiana en Venezuela. Al respecto, la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha señalado que están tratando de contactar con todas las personas con las que mantienen relación a través de los diferentes programas, del Centro Asturiano y de las entidades con las que colaboran en el país. No obstante, ha reconocido que las comunicaciones presentan dificultades.

"Es pronto para determinar con exactitud cuál es la situación, pero lo que nos trasladan es que es muy complicada", ha afirmado Llamedo.