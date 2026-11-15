Asturias pone el foco del 25N en la violencia machista digital bajo el lema 'El machismo no pasa de pantalla. Bloquéalo'

Campaña del Principado por el 25N. - PRINCIPADO

OVIEDO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias dedicará este año la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, el 25 de noviembre, a la prevención en el ámbito digital, con una programación de actividades que aborda también la explotación sexual, la trata, la violencia económica y los recursos de atención a las víctimas. Bajo el lema 'El machismo no pasa de pantalla. Bloquéalo', el Principado pone el acento sobre las distintas formas de violencia que se ejercen a través de las tecnologías y las redes sociales, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

El acto institucional del 25N se celebrará a las once en el Espacio Escénico Plaza La Habana, en Posada de Llanera, y contará con la participación de Silvia Semenzin, experta en violencia digital.

Su intervención profundizará en las nuevas manifestaciones de esta lacra y en la importancia de prevenir comportamientos de control, acoso y violencia que también se producen en el entorno digital.

Una de las actividades más destacadas será la protagonizada por la cineasta y ganadora de un Goya Mabel Lozano, que el 17 de noviembre participará en un taller educativo de sensibilización contra la prostitución y la trata en el IES La Ería de Oviedo. A las 17:30 horas estará en la Casa de la Cultura de Avilés, donde se proyectarán sus cortometrajes Ava y Abril, seguidos de un coloquio con la directora.

Otra de las citas importantes será la presencia de la activista y superviviente de explotación sexual Amelia Tiganus, el 3 de diciembre, en la jornada 'No somos mercancía', incluida en el ciclo de conferencias Voces contra la trata. La actividad abordará la explotación sexual y contará también con una conferencia sobre su evolución a lo largo de la historia. El lugar y el horario están pendientes de concretar.

La prevención de los ciberdelitos y el ciberacoso tendrá, además, un espacio específico el 26 de noviembre, a las 17:00 horas, en el Palacio de los Condes de Toreno, en Oviedo. El profesor de la Facultad de Informática, José Manuel Redondo López, ofrecerá una conferencia sobre pautas para prevenir estas conductas y mejorar la seguridad en el uso de las tecnologías. En el mismo entorno tendrá lugar el 16 de diciembre la conferencia de Elisa García Mingo sobre violencias digitales.

La programación se completa con actividades ya celebradas, como el ciclo Voces contra la trata, la jornada sobre recursos de atención a víctimas de violencia de género y el IV Congreso de Prevención de la Violencia de Género, desarrollado el7 y 8 de noviembre en Avilés.