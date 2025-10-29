Asturias pone en marcha un proyecto de formación digital para el sector turístico con apoyo de las Cámaras de Comercio

(De Izqda. A Dcha.) El Presidente De La Cámara De Comercio De Oviedo, Carlos Panieceres; La Vicepresidenta Gimena Llamedo; La Vicepresidenta Segunda De La Cámara De Gijón, Teresa Fernández, Y El Presidente De La Cámara De Avilés, Daniel González. - EUROPA PRESS

OVIEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, ha presentado este miércoles un nuevo convenio de colaboración con las Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés para desarrollar un proyecto de formación en competencias digitales dirigido al sector turístico.

La iniciativa, financiada con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, beneficiará a 326 personas en toda la comunidad antes de junio de 2026, con una inversión de 1.028.138 euros. Los cursos, de carácter gratuito y con una duración mínima de 150 horas, se impartirán en distintos puntos de Asturias con el objetivo de mejorar la competitividad y adaptación tecnológica del sector.

"Queremos que la digitalización se convierta en una verdadera aliada del turismo asturiano. Apostamos por un modelo de formación continua que ayude a las empresas y a las personas trabajadoras a ser más competitivas, más innovadoras y, por tanto, más rentables", afirmó Llamedo durante la presentación.

Las Cámaras de Comercio, con experiencia en formación y presencia en toda Asturias, serán responsables de desarrollar los contenidos, organizar los cursos y difundir la iniciativa entre el tejido empresarial turístico.

La nueva iniciativa se enmarca dentro de la estrategia del Gobierno asturiano de transformación digital y profesionalización del sector, complementando programas como 'Ruta Digital', que acompaña a pymes y autónomos en su digitalización, y 'Aula Paraíso', plataforma online gratuita que ha superado los 850 participantes y ampliará su oferta con veinte nuevos cursos centrados en sostenibilidad, innovación y digitalización.

Llamedo destacó también la importancia de la colaboración público-privada para la modernización del turismo. Con iniciativas como esta, apuntó, "ganan las empresas, los trabajadores y gana Asturias". Según recalcó, la meta de la Administración, así como de la cámaras de comercio, es que "el turismo avance con paso firme, adaptándose a los nuevos tiempos sin perder autenticidad y, para ello, la digitalización es la llave".

En la presentación del convenio participaron, además de Llamedo, los presidentes de las Cámaras de Comercio de Oviedo y Avilés, Carlos Paniceres y Daniel González, respectivamente, y la vicepresidenta segunda de la Cámara de Comercio de Gijón, Teresa Fernández.

Según han detallado, el perfil de trabajor al que va dirigia esta iniciativa es del sector turístico, en todos sus ámbitos, pero también para menores de 30 años que tengan experiencia y estén en situación de desempleo. En concreto, la formación incluirá la búsqueda, gestión y análisis de datos; creación de contenido; y gestión de crisis en centros de trabajo.