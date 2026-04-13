Asturias se posiciona en computación cuántica para estar a la cabeza de la nueva revolución tecnológica

Pablo Coca, Director General De CTIC Y Susana De Prado Hernández, Directora De La Oficina Para La España Digital 2030 E Internacionalización, Participan, Entre Otros, En Un Desayuno Informativo Organizado Por CTIC En Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora de la Oficina para la España Digital 2030 e Internacionalización de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, Susana de Prado Hernández, ha destacado este lunes en Gijón que Asturias forma parte de uno de los clústeres en crecimiento, junto a País Vasco, Cataluña, Galicia y Madrid, que han configurado un gran ecosistema cuántico regional.

Un ecosistema que servirá para garantizar una soberanía digital. Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en un desayuno en la sede de CTIC.

Como ejemplo, De Prado Hernández ha señalado que Asturias, junto con la ayuda de Gaya X, va a liderar dos de los 42 proyectos, de la convocatoria de casos de uso de Red.es. A mayores, ha destacado configura uno de los ecosistemas cuánticos "más sólidos de país".

Relacionado con ello, ha recordado que, en 2025, el Consejo de Ministros aprobó la primera estrategia de tecnologías cuánticas de España (2025/2030), que era una hoja de ruta con inversión. Como ámbitos de aplicación ha citado, entre otros, la seguridad, la defensa, la farmacología, la sanidad y la ciberseguridad.

Ha destacado, además, que desde hace unos años tenían claro que España tenía que sumarse a esta revolución tecnológica cuántica. Además, ha indicado que España está en línea con el Pacto Europeo de Tecnologías Cuánticas.

Junto a ella, el director general de CTIC, Pablo Coca, quien ha explicado que Asturias cuenta con una cadena de valor completa de las tecnologías cuánticas.

Se ha referido, en línea con ello, al centro CINN-CSIC, ubicado en El Entrego, en el que se asientan entidades también con capacidad de desarrollo de software dentro de esa cadena de valor.

Al tiempo, ha aludido a la Universidad de Oviedo, que participa a través del grupo de cuántica y computación de altas prestaciones, y al propio CTIC, donde han desarrollado, a día de hoy, el emulador de ordenador cuántico de mayor capacidad de cómputo a nivel nacional y donde también desarrollan algoritmos de IA.

Ha sumado a todo ello que, en Asturias, hay empresas del ámbito de la industria y del sector tecnológico que operan en el sector de la ciberseguridad. "Todo esto lo que nos conforma es ese ecosistema completo", ha apuntado.

En cuanto a la segunda característica, ha señalado que disponen de las capacidades para desarrollar tecnología propia, si bien ha matizado que la tecnología cuántica se está desarrollando a nivel global.

A este respecto, ha remarcado que hay grandes potencias, como Estados Unidos y China, que están apostando fuertemente por el desarrollo de esta tecnología, pero ha matizado que en Europa también lo están haciendo.

Coca, por otra parte, ha apuntado que, al ser un ecosistema en crecimiento, no se puede aún hablar en términos de empleo creado, pero sí de un gran potencial de generación de puestos de trabajo en los siguientes años. No en vano, ha incidido en que el sector tecnológico en Asturias representa hasta un cinco por ciento de la aportación al PIB regional.

"En el sector tecnológico de Asturias tenemos el potencial para estar compitiendo en esa primera línea, en esa cresta de la ola que supone esta computación cuántica, que está en formación, pero que ya está dando los primeros resultados y que, obviamente, eclosionará en la próxima década con total seguridad", ha resaltado.

En cuanto a los perfiles que se van a precisar, ha apuntado que la Inteligencia Artificial será movida por la computación cuántica. De esta última, ha remarcado que está suponiendo una revolución, por lo que los perfiles tecnológicos y no tecnológicos que se requieren están también "sujetos a cambio".

Ha comparado esta evolución tecnológica con otras grandes revoluciones, como la industrial, que también conllevaron cambios en los perfiles de empleo. "Lo que tenemos que hacer es estar atentos realmente a estas olas de cambio y no actuar de forma reactiva, sino proactiva", ha aconsejado.

Algo que, según él, están haciendo precisamente con este ecosistema, a lo que ha recalcado que la computación cuántica está llamada a multiplicar el impacto que ya estamos viviendo con la IA. En línea con ello, ha incidido en que ya se está trabajando en la capacitación de nuevos profesionales.

A su juicio, la tecnología cuántica y su adopción depende de que existan capacidades a nivel tecnológico, tanto humanas como de equipamiento, pero también depende de que, al otro lado, haya una demanda por parte de un sector industrial y económico, que ve la oportunidad y los beneficios que puede suponer esa tecnología, pero también por parte de la sociedad en general.

Sobre el apoyo institucional, ha apuntado que hay habilitada, a nivel nacional, una estrategia de tecnologías cuánticas dotada con hasta 808 millones de euros. Unas cantidades "significativas", a su juicio.

Ha apuntado, además, que los primeros demostradores de la aplicación de la tecnología los están desarrollando en un ámbito de innovación, para lo que cuentan con apoyo de diferentes administraciones, tanto nacionales como europeas, pero también a nivel regional.

En cuanto al respaldo del Gobierno del Principado de Asturias, a través de la Dirección General de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, ha aludido a la microcredencial con la que están capacitando nuevos profesionales.

Como ejemplos de aplicación, ha citado el ámbito de la defensa, en el que trabajan para ofrecer una aplicación de computación cuántica con la cual van a ser capaces de dar instrucciones de navegación a un vehículo blindado o un vehículo armado, en el caso de que tenga una denegación de GPS, algo, según él, "muy habitual en situaciones de conflicto.

También ha citado la agricultura y la solución denominada FresqIA que han desarrollado para entrenar un algoritmo de Inteligencia Artificial para la identificación de enfermedades en plantas, en concreto de fresas.

"Cuando aplicamos la computación cuántica para el entrenamiento de ese algoritmo, lo que estamos es reduciendo en diez veces el número de datos que necesitamos para entrenar ese algoritmo", ha explicado.

Ha resaltado, en este caso, que esto es una ventaja "tremenda" en el sentido de que se están consiguiendo algoritmos que requieren menos tiempo de entrenamiento, consumen menos energía y, además, por ser algoritmos más ligeros, no precisan de grandes ordenadores para que computen ese algoritmo, sino que lo pueden llevar a pie de invernadero.

Coca ha unido a ello la capacidad de translación a otras aplicaciones, por ejemplo en el mundo de la salud, donde se ha mostrado convencido de que también va a tener un impacto "sin precedentes".

Ha apuntado que, en el momento en que con computación cuántica se necesiten hasta diez veces menos de datos para entrenar los algoritmos, va a abrir una posibilidad de poder tener conocimiento de ciertas enfermedades. "Estamos ante un tsunami tecnológico", ha asegurado y ha destacado que Asturias está "en la cresta de la ola".

En el acto han participado, asimismo, Miguel Pruneda, investigador en CINN-CSIC; Luis Meijuero, responsable del equipo de computación cuántica de CTIC; y Javier Fernández, director general Sector Público, Seguridad y Estrategia Digital del Gobierno del Principado de Asturias.

Meijuero, por su parte, ha adelantado que esta tecnología va a traer cosas "que ni imaginamos", algunas que parecen hoy día de ciencia ficción, mientras que Pruneda ha advertido de que el camino "es largo".

"La computación cuántica no es solo una tecnología de futuro es un espacio estratégico donde Asturias puede aportar liderazgo y capacitación pública", ha resaltado Fernández.