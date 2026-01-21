Asturias presenta en Fitur 'Únete al respeturismo', la guía para un viaje "responsable y auténtico"

Lona promocional de Asturias en Callao, Madrid, con el lema 'Únete al respeturismo'. - GOBIERNO DE ASTURIAS

El Gobierno asturiano ha presentado este miércoles en Fitur la nueva campaña de promoción 'Únete al respeturismo. Asturias te espera', una propuesta que "invita a viajar de una manera más consciente, respetuosa y alineada con los valores que definen la estrategia turística de la comunidad". El acto ha incluido el estreno del anuncio y la proyección de los distintos elementos visuales que componen la campaña.

Según ha explicado el Ejecutivo en nota de prensa, el concepto de 'respeturismo' nace de "la apuesta por una actividad equilibrada y respetuosa con el territorio" y se concreta en un decálogo de consejos para "viajar de manera sostenible, claves para disfrutar más del destino y cuidarlo al mismo tiempo". Ese decálogo incluye los valores de sostenibilidad, paciencia, empatía, curiosidad, compromiso con la economía local, sensatez, cercanía, responsabilidad y positividad.

La campaña incluye 42 imágenes temáticas y una docena de piezas audiovisuales que muestran la diversidad de paisajes, enclaves y experiencias de Asturias, poniendo el foco en lugares menos conocidos más allá de los grandes iconos turísticos, con el objetivo de "contribuir a la distribución de flujos y a un mayor reparto territorial de la riqueza que genera el turismo".

La campaña incluye paneles en el estand de Asturias en Fitur y acciones de publicidad exterior en grandes entornos urbanos, como la Gran Vía de Madrid. También se difundirá en medios digitales, prensa y revistas, así como en radio y redes sociales.

Además, conlleva una "apuesta destacada" por los mercados internacionales, con el fin de aprovechar "el positivo momento que vive Asturias en términos de conectividad aérea" y reforzar su promoción en aquellos países desde los que hoy es más fácil llegar al Principado.

Esta campaña contará con versiones adaptadas a todos los idiomas oficiales del Estado, así como al asturiano y al eonaviego.