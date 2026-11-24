Santiago Álvarez y Evelyn Cosío presentan el informe de UGT sobre Empleo y mujeres. - EUROPA PRESS

OVIEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha presentado este martes el informe 'Mujeres y empleo en Asturias', un informe que según la secretaria de Igualdad del sindicato, Evelyn Cosío, "deja malas noticias" ya que recoge que "el paro femenino en Asturias va en ascenso y la región refleja la tasa de actividad femenina más baja de España, con un 49,34%. También la brecha salarial va en ascenso y el empleo femenino sigue siendo el más precarizado.

Cosío, junto al coordinador del informe, Santiago Álvarez, han ido desgranado los datos del informe que muestran como la situación laboral de las mujeres sigue siendo en el Principado mucho más precaria que la de los hombres y también en lo que a las pensiones de jubilación se refiere.

Así por ejemplo han destacado que la brecha salarial entre hombres y mujeres se hace mucho mayor en la parte baja de la distribución. En este sentido han indicado que siete de cada diez trabajadores que cobran el Salario Mínimo Interprofesional, SMI, son mujeres.

TRABAJO A TIEMPO PARCIAL

Además, el estudio de UGT sigue recogiendo que son las mujeres las que asumen la inmensa mayoría del empleo a tiempo parcial. Tres de cada cuatro empleos a jornada parcial en Asturias son de mujeres, en gran medida de forma involuntaria o por cuidados. La parcialidad es el puente entre la desigualdad en el trabajo y la desigualdad en la pensión.

Así mismo persiste la segregación formativa y ocupacional. Las mujeres asturianas están más formadas que los hombres, pero se concentran en servicios, sanidad, educación y cuidados, y siguen siendo una minoría en la FP industrial, las ingenierías y la informática, donde están los mejores salarios y los empleos de futuro.

Han insistido desde la organización sindical en que otra de las causas de la desigualdad en el empleo es que los cuidados siguen recayendo sobre las mujeres. Los permisos de nacimiento iguales han funcionado, pero las excedencias, las reducciones de jornada y el cuidado de personas dependientes siguen siendo mayoritariamente femeninos.

Evelyn Cosío ha incidido en que todas estas cuestiones tienen luego sus consecuencias en la jubilación. Así el informe recoge que siete de cada diez complementos por brecha de género son de mujeres, la pensión de viudedad es un 39% inferior a la de jubilación y la tasa de riesgo de pobreza es mayor entre las mujeres.