Asturias proyecta una herramienta digital para mejorar la competitividad empresarial y energética - PRINCIPADO

OVIEDO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha anunciado este domingo la puesta en marcha de un proyecto de economía inteligente para potenciar la digitalización de la actividad económica y reforzar la competitividad industrial, logística y energética de la comunidad.

La iniciativa se desarrollará en colaboración con los ayuntamientos de Gijón, Oviedo y Avilés, encargados de definir su alcance funcional y los principales casos de uso, que actuarán como nodos tractores y facilitarán que los beneficios del proyecto se extiendan a todo el Principado.

OBJETIVOS DE LA NUEVA HERRAMIENTA

La propuesta se basa en el gemelo digital del territorio que ya se está desarrollando para incrementar la eficiencia empresarial y mejorar los flujos productivos en el sector del turismo. A esta herramienta se le ha dotado de una nueva dimensión con capacidades de analítica de datos, simulación e inteligencia artificial que la orienta hacia usos económicos reales.

La futura Plataforma Regional de Competitividad Industrial y Logística permitirá optimizar los flujos logísticos e industriales a través de la integración de grandes volúmenes de datos y el uso de técnicas avanzadas de inteligencia artificial.

Con estas herramientas, las empresas podrán anticipar incidencias, definir rutas, prever la demanda, controlar el mantenimiento de activos y planificar sus operaciones con mayor fiabilidad y eficiencia.

Además, la plataforma incorporará la eficiencia energética como eje clave de competitividad. De este modo, analizará el consumo de energía en procesos industriales, identificará patrones en sectores electrointensivos y evaluará el impacto de distintas decisiones operativas sobre los costes energéticos. También integrará información sobre infraestructuras estratégicas, como los sistemas de almacenamiento y baterías, para lograr una gestión más predecible y basada en datos del binomio industria energía.

La iniciativa opta a recibir financiación del Ministerio para la Transformación Digital, a través de la entidad Red.es, que acaba de abrir la convocatoria de ayudas del programa RedCyTI, dirigido a apoyar las ciudades y territorios inteligentes.

VISIÓN ESTRATÉGICA A LARGO PLAZO

La propuesta se alinea con la estrategia digital autonómica y refuerza un modelo de cooperación que evita soluciones fragmentadas mediante una infraestructura digital común al servicio del tejido productivo. Aspira a canalizar los fondos estatales hacia un proyecto de alto impacto, capaz de reforzar la competitividad empresarial, mejorar la eficiencia del sistema productivo y energético y consolidar un modelo de colaboración en torno a la digitalización avanzada del territorio.

Además de articularse sobre la cooperación entre administraciones públicas, esta iniciativa cuenta con el respaldo de los principales agentes económicos y empresariales de la comunidad, entre ellos la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), la Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias (Femetal) y las Cámaras de Comercio de las tres ciudades, además de la empresa EDP España, que han manifestado su interés en participar y beneficiarse de los servicios que se deriven del desarrollo de la plataforma.

La plataforma se enmarca en una visión estratégica a largo plazo, en la que el gemelo digital del territorio actúa como infraestructura base para el desarrollo económico, la atracción de inversiones y la modernización del tejido productivo autonómico.