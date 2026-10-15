Asturias proyecta un plan hasta 2036 para renovar 500 kilómetros de carreteras autonómicas al año

Jorge García, viceconsejero de Infraestructuras; Alejandro Calvo, consejero de Movildiad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias; Joel García, presidente de CAC-Asprocon; Juan Ordieres, vicepresidente de la CAC-Asprocon; y José Antonio Seijo. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha planificado las obras de conservación de carreteras hasta 2036, con el compromiso de actuar en 500 kilómetros viarios al año.

El consejero, Alejandro Calvo, se ha reunido este jueves con el presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción, Joel García, para analizar la planificación de las inversiones en infraestructuras y avanzar en la coordinación con el sector de la construcción. El encuentro ha permitido abordar la programación de las actuaciones previstas, la evolución de los proyectos en marcha y las medidas necesarias para agilizar la contratación pública y mejorar la ejecución de las obras.

Según ha informado el Principado en nota de prensa tras el encuentro, la medida da continuidad al trabajo desarrollado desde la pandemia y responde a las necesidades de una red autonómica que supera los 4.200 kilómetros. El objetivo es avanzar hacia una conservación más preventiva, capaz de anticipar problemas, reducir riesgos y mejorar la seguridad vial, con especial atención a la conectividad de los municipios y del medio rural.

Calvo ha destacado que la planificación anticipada de las inversiones y la coordinación con el sector resultan "fundamentales" para dar continuidad a la actividad, mejorar los plazos de tramitación y facilitar que los recursos presupuestarios se traduzcan en actuaciones concretas sobre el territorio.

Así, la consejería ha consolidado un modelo de trabajo basado en la planificación plurianual de la contratación, que permite anticipar expedientes, ordenar las prioridades y preparar con mayor antelación las licitaciones

En 2025, la ejecución de las actuaciones en la red viaria y portuaria superó el 95 %. En 2026, la evolución es "incluso superior", en línea con el objetivo de mantener un ritmo sostenido de inversión y reforzar la capacidad de ejecución de la consejería.