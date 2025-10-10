Asturias recibirá 115 millones del Ministerio de Industria para compensar costes de CO2 a la industria electrointensiva

Archivo - Planta de Veriña de ArcelorMittal, en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha celebrado este viernes la resolución provisional del Ministerio de Industria y Turismo, en la que concede 115 millones a la industria electrointensiva autonómica para compensar los costes indirectos de CO2.

La resolución, que prevé una distribución total de 600 millones de euros a nivel nacional, destina cerca del 20% del total a empresas ubicadas en Asturias.

Las cuatro compañías beneficiarias en la comunidad son Asturiana de Zinc, que recibirá 66,6 millones de euros; ArcelorMittal, con 42,2 millones; CEASA, con 5,6 millones; y Aleastur, con 283.265 euros. Asturiana de Zinc y ArcelorMittal son, además, las dos mayores receptoras a nivel nacional de estas ayudas.

Estas subvenciones están dirigidas a sectores industriales expuestos a riesgo de fuga de carbono, en línea con lo establecido por la normativa europea y nacional.

El Ejecutivo autonómico ha destacado el compromiso del Gobierno central con la industria electrointensiva, al haber duplicado los fondos destinados a estas compensaciones, aunque insiste en la necesidad de alcanzar el máximo permitido por la legislación europea en futuras convocatorias.