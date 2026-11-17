El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, durante una visita a los Astilleros Armón, a 26 de octubre de 2026, en Gijñón, Asturias (España). Sánchez ha visitado el astillero para conocer de primer - Juan Vega - Europa Press

OVIEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Asturias recibirá 4.238 millones de euros en entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica en 2027, lo que supone un incremento del 6,5% respecto a este año y la mayor cantidad de su historia, según ha informado el Ejecutivo. Así lo recoge el Real Decreto-ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros para actualizar los recursos destinados a las comunidades autónomas y las entidades locales.

Si se añade la previsión de liquidación correspondiente a 2025, la financiación total para Asturias ascenderá a 4.398 millones de euros, un 5,5% más que los recursos recibidos en 2026.

En el conjunto del país, las entregas a cuenta para las comunidades autónomas alcanzarán los 170.529 millones de euros, un 8,1% más que en 2026. Al incorporar la previsión de liquidación de 2025, la financiación total se elevará a 185.593 millones, un 9,1% más.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha señalado que la actualización de los recursos "garantiza la sostenibilidad financiera" de las administraciones territoriales y refleja el compromiso del Gobierno con el Estado del bienestar, al financiar servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación.

El decreto también actualiza las entregas a cuenta para las entidades locales, que recibirán en 2027 un total de 31.826 millones de euros, un 8,8% más. Si se incorpora la previsión de liquidación del sistema de 2025, los recursos ascenderán a 33.773 millones, un 11,5% más que en 2026.