Asturias reclama en Bruselas más recursos y capacidad de decisión para las regiones en la política de cohesión

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, durante un encuentro de alto nivel celebrado en el Parlamento Europeo. - PRINCIPADO

OVIEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha defendido este martes en Bruselas una política europea de cohesión dotada con recursos suficientes, estables y previsibles y que garantice a las regiones capacidad real de decisión sobre las inversiones que afectan a sus territorios.

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha trasladado esta posición durante un encuentro de alto nivel celebrado en el Parlamento Europeo para abordar el próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea (UE) para el periodo 2028-2034.

Peláez ha defendido que el debate sobre el futuro de esta política no puede limitarse únicamente a la financiación, sino que debe abordar también su modelo de gobernanza. "Para Asturias, el futuro de la política de cohesión no es solo una cuestión de financiación. Es también una cuestión de gobernanza", ha señalado.

En este sentido, el Principado apuesta por que las regiones mantengan una participación efectiva en las decisiones, mediante capítulos regionales con recursos identificados y capacidad para establecer prioridades, gestionar inversiones y responder por sus resultados.

El titular de Hacienda ha expuesto la posición del Ejecutivo autonómico desde la experiencia de una comunidad industrial inmersa en una profunda transformación energética, tecnológica y económica. Peláez ha destacado que los grandes procesos de conversión europeos se materializan en territorios concretos y, por tanto, necesitan respuestas adaptadas a sus diferentes características y necesidades.

En este contexto, el consejero ha reclamado un presupuesto "suficiente, estable y previsible", que permita afrontar procesos de transformación que requieren una planificación a largo plazo. También ha subrayado la necesidad de establecer salvaguardas que garanticen que todas las regiones continúen formando parte de la política de cohesión.

Además, ha advertido sobre las consecuencias que acarrearía una mayor centralización de la gestión de estos recursos, cuestión que persigue la mayoría de derechas del parlamento europeo. "No podemos avanzar hacia una política de cohesión más centralizada precisamente cuando Europa necesita aprovechar mejor la diversidad y las capacidades de sus territorios", ha afirmado.

Durante su intervención, ha puesto el foco en la transformación del modelo productivo asturiano y ha recordado que los desafíos europeos como la descarbonización, la innovación o la mejora de la competitividad se concretan finalmente en las industrias, empresas, centros de investigación y ciudades de las regiones.

Por ello, el Principado ha defendido en el Parlamento Europeo una política de cohesión con una verdadera dimensión territorial, que se diseñe y ejecute con la participación efectiva de las regiones. "Defendemos una política de cohesión con una verdadera dimensión territorial: una política hecha con las regiones y no simplemente aplicada en las regiones", ha concluido Peláez.